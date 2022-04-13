Вытяжной вентилятор Vents 100 С

Преимущества

Современный дизайн и эстетический внешний вид

Корпус и крыльчатка вентилятора Вентс 100 С выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету

Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя

Сверхтонкая лицевая панель

Защитная сетка от насекомых

Степень защиты IP 34

Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания

Оборудован защитой от перегрева

Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения (выключатель в поставку не входит)

Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты

При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута

Крепится к стене при помощи шурупов

Может использоваться для потолочного монтажа

Вытяжной вентилятор Vents 100С используется для вытяжной вентиляции бытовых помещений. Класс защиты вентилятора позволяет его использовать для вентиляции в помещениях с повышенной влажностью таких, как ванная или душевая комната. Устанавливается в вентиляционную шахту, допускается монтаж вентилятора в потолок с использованием небольшого пластикового канала или гибкого воздуховода.