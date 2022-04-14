Вытяжной вентилятор Vents 125 СВ (с выключателем)

Преимущества

Современный дизайн и эстетический внешний вид

Корпус и крыльчатка вентилятора Вентс 125 СВ выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету

Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя

Сверхтонкая лицевая панель

Защитная сетка от насекомых

Степень защиты IP 34

Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания

Оборудован защитой от перегрева

Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения. Выключатель в поставку не входит

Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты

При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута

Крепится к стене при помощи шурупов

Может использоваться для потолочного монтажа

Вытяжной вентилятор Vents 125 СВ оборудован шнурковым выключателем, используется для вытяжной вентиляции бытовых помещений. Класс защиты вентилятора позволяет его использовать для вентиляции в помещениях с повышенной влажностью таких, как ванная или душевая комната. Устанавливается в вентиляционную шахту, допускается монтаж вентилятора в потолок с использованием небольшого пластикового канала или гибкого воздуховода.