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Вытяжной вентилятор Vents 125 Силента-С
4.7
3
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Vents 125 Силента-С
    Арт. X6991454080205
    4.7
    3
    Вытяжной вентилятор Vents 125 Силента-С

      Вытяжной вентилятор Vents 125 Силента-С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X6991454080205
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Vents
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		176x176x114
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Вентилятор VENTS 125 Силента С устанавливается с целью постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Прибор предназначен для установки в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами. Для защиты от насекомых вентилятор оборудован специальной сеткой.

        Преимущества

        • Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений
        • Вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню шума
        • Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами
        • Современный дизайн и эстетический внешний вид VENTS 125 Силента С
        • Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
        • Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
        • Специальная конструкция вентилятора и двигателя обеспечивает его бесшумную работу
        • Защитная сетка от насекомых
        • Степень защиты IP 34
        • Надёжный двигатель с минимальным энергопотреблением
        • Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
        • Оборудован защитой от перегрева
        • Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения (не входит в комплект)
        • Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
        • При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов (присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута)
        • Крепится к стене при помощи шурупов
        • Может использоваться для потолочного монтажа