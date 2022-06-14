Вытяжной вентилятор Vents 125 Силента-С
Арт. X6991454080205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|176x176x114
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вентилятор VENTS 125 Силента С устанавливается с целью постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Прибор предназначен для установки в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами. Для защиты от насекомых вентилятор оборудован специальной сеткой.
Преимущества
- Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений
- Вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню шума
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами
- Современный дизайн и эстетический внешний вид VENTS 125 Силента С
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя
- Специальная конструкция вентилятора и двигателя обеспечивает его бесшумную работу
- Защитная сетка от насекомых
- Степень защиты IP 34
- Надёжный двигатель с минимальным энергопотреблением
- Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания
- Оборудован защитой от перегрева
- Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения (не входит в комплект)
- Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты
- При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов (присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута)
- Крепится к стене при помощи шурупов
- Может использоваться для потолочного монтажа