Вытяжной вентилятор Vents 125 Силента-С

Преимущества

Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений

Вентиляция помещений с высокими требованиями к уровню шума

Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами

Современный дизайн и эстетический внешний вид VENTS 125 Силента С

Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету

Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя

Специальная конструкция вентилятора и двигателя обеспечивает его бесшумную работу

Защитная сетка от насекомых

Степень защиты IP 34

Надёжный двигатель с минимальным энергопотреблением

Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания

Оборудован защитой от перегрева

Вентилятор управляется при помощи комнатного выключателя освещения (не входит в комплект)

Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты

При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов (присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута)

Крепится к стене при помощи шурупов

Может использоваться для потолочного монтажа

Вентилятор VENTS 125 Силента С устанавливается с целью постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Прибор предназначен для установки в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами. Для защиты от насекомых вентилятор оборудован специальной сеткой.