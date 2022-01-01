Вентилятор Dospel настенный POLO 6 150 S
Арт. X6991454080184
Характеристики
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Производитель
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
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Защита от брызг
|Нет
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Наличие таймера
|Нет
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Наличие датчика влажности
|Нет
- Вентилятор Dospel POLO 6 150 S бытовой настенный. Применяется для вытяжной вентиляции. Используется в жилых помещениях, квартирах, домах, офисных, подсобных, торговых помещениях, ресторанах, лечебных учреждениях, детских садах.
Преимущества
- Гибридная крыльчатка, которая увеличивает поток и уменьшает шум вентилятора
- Легкий демонтаж крыльчатки в течении периодической очистки вентилятора
- Труба вентилятора усиленная 6 ребрами предотвращающими её деформацию вовремя установки в неточно сделанном монтажном отверстии
- Вовремя работы вентилятора крыльчатка прижимается к двигателю потоком воздуха, благодаря чему нет возможности её выпадения
- Очень легкое подключение вентилятора без необходимости его полной разборки (все провода находятся снаружи вентилятора и оканчиваются клеммником)
- Легкая регуляция уровни higro и timer с помощью потенциометров размещенных в передней части вентилятора (скрыт под решеткой)
- Оснащен "отверткой" для регулировки потенциометров опция WCH
- Расположение датчика higro в верхней части вентилятора, где влажность воздуха наиболее высокая
- Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика с добавкой антистатика для защиты от пыли
- Класс изоляции IP Х4.
- В стандартном исполнении применен двигатель на подшипниках скольжения. Данный вид подшипников удлиняет срок службы вентилятора, снижает уровень шума и дает возможность устанавливать вентилятор под любым углом