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Вентилятор Dospel настенный POLO 6 150 S
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Вытяжные вентиляторы
    Вентилятор Dospel настенный POLO 6 150 S
    Арт. X6991454080184
    Вентилятор Dospel настенный POLO 6 150 S

      Вентилятор Dospel настенный POLO 6 150 S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454080184

      Характеристики

      Производитель
      		Dospel
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Защита от брызг
      		Нет
      Наличие таймера
      		Нет
      Наличие датчика влажности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Dospel POLO 6 150 S бытовой настенный. Применяется для вытяжной вентиляции. Используется в жилых помещениях, квартирах, домах, офисных, подсобных, торговых помещениях, ресторанах, лечебных учреждениях, детских садах.

        Преимущества

        • Гибридная крыльчатка, которая увеличивает поток и уменьшает шум вентилятора
        • Легкий демонтаж крыльчатки в течении периодической очистки вентилятора
        • Труба вентилятора усиленная 6 ребрами предотвращающими её деформацию вовремя установки в неточно сделанном монтажном отверстии
        • Вовремя работы вентилятора крыльчатка прижимается к двигателю потоком воздуха, благодаря чему нет возможности её выпадения
        • Очень легкое подключение вентилятора без необходимости его полной разборки (все провода находятся снаружи вентилятора и оканчиваются клеммником)
        • Легкая регуляция уровни higro и timer с помощью потенциометров размещенных в передней части вентилятора (скрыт под решеткой)
        • Оснащен "отверткой" для регулировки потенциометров опция WCH
        • Расположение датчика higro в верхней части вентилятора, где влажность воздуха наиболее высокая
        • Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика с добавкой антистатика для защиты от пыли
        • Класс изоляции IP Х4.
        • В стандартном исполнении применен двигатель на подшипниках скольжения. Данный вид подшипников удлиняет срок службы вентилятора, снижает уровень шума и дает возможность устанавливать вентилятор под любым углом