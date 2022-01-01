Вентилятор Dospel ZEFIR d120 S
Арт. X6991454080173
Характеристики
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Производитель
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
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Защита от брызг
|Нет
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Наличие таймера
|Нет
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Наличие датчика влажности
|Нет
- Настенный бытовой осевой вентилятор DOSPEL серии ZEFIR 120 S (стандарт).
Преимущества
- Гибридная констукция крыльчатки увеличивает поток воздуха и уменьшает акустический шум вентилятора
- Во время работы вентилятора крыльчатка прижимается к двигателю потоком воздуха, благодаря чему нет возможности ее выпадения в вентиляционный канал
- В процессе эксплуатации вентилятора крыльчатка может быть с легкостью демонтирована с целью периодического обслуживания (очистки лопастей от налипающей грязи)
- Типоразмер: 120 мм (диаметр подключения)
- Материал: ABS/РР пластик с добавкой антистатика для защиты от пыли
- Цвет корпуса: белый
- Степень защиты двигателя: IP Х4
- Тип подшипника: подшипник скольжения