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Сплит-система Hitachi RAS-10LH2/RAC-10LH1
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Hitachi RAS-10LH2/RAC-10LH1
    Арт. X699113459
    5.0
    2
    Сплит-система Hitachi RAS-10LH2/RAC-10LH1

      Сплит-система Hitachi RAS-10LH2/RAC-10LH1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X699113459
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Настенная сплит-система Hitachi RAS-10LH2 / RAC-10LH1 предназначена для кондиционирования помещений площадью до 30 кв.м. Для эффективного очищения воздуха от бактерий, плесени, аллергенов и посторонних запахов кондиционер оснащен фильтром Nano Titanium Wasabi. Микроячеистый фильтр способствует обеззараживанию воздуха, а ультрафиолетовая лампа очищает воздух в комнате от вредных микроорганизмов. Сплит-система имеет высокий класс энергоэффективности (А).

        Преимущества

        • Устранение неприятных запахов. Кондиционер оснащен Nano Titanium Wasabi фильтром, который очищает воздух от бактерий, плесени, аллергенов и посторонних запахов
        • Обеззараживание воздуха. Микроячеистый фильтр из нержавеющего материала устойчив к загрязнению жирным налетом, прост при очистке и долговечен. Фильтр покрыт оксидом титана для обеззараживания воздуха в помещении
        • Эффективное очищение воздуха. Технология Nano Titanium состоит из фильтра, очищающего воздух, поступающий в помещение с улицы, и двух фильтров, очищающих воздух в помещении
        • Цвет корпуса внутреннего блока - Silver
        • Ультрафиолетовая очистка воздуха (за счет УФ-лампы во внутреннем блоке) от бактерий, вирусов, плесени, грибков и других вредных микроорганизмов
        • Высокий класс энергоэффективности (А)
        • Таймер ночного режима - установка времени отключения кондиционера
        • До отключения кондиционера по таймеру вентилятор работает с минимальной скоростью для комфортного сна
        • Режим быстрого охлаждения
        • Кондиционер работает на озонобезопасном фреоне R410A
        • Режим бесшумного охлаждения
        • Таймер включения/выключения настенной сплит-системы Hitachi RAS-10LH2 / RAC-10LH1
        • Регулировка направления воздушного потока
        • Сплит-система оснащена ротационным компрессором с одним цилиндром