Преимущества

Устранение неприятных запахов. Кондиционер оснащен Nano Titanium Wasabi фильтром, который очищает воздух от бактерий, плесени, аллергенов и посторонних запахов

Обеззараживание воздуха. Микроячеистый фильтр из нержавеющего материала устойчив к загрязнению жирным налетом, прост при очистке и долговечен. Фильтр покрыт оксидом титана для обеззараживания воздуха в помещении

Эффективное очищение воздуха. Технология Nano Titanium состоит из фильтра, очищающего воздух, поступающий в помещение с улицы, и двух фильтров, очищающих воздух в помещении

Цвет корпуса внутреннего блока - Silver

Ультрафиолетовая очистка воздуха (за счет УФ-лампы во внутреннем блоке) от бактерий, вирусов, плесени, грибков и других вредных микроорганизмов

Высокий класс энергоэффективности (А)

Таймер ночного режима - установка времени отключения кондиционера

До отключения кондиционера по таймеру вентилятор работает с минимальной скоростью для комфортного сна

Режим быстрого охлаждения

Кондиционер работает на озонобезопасном фреоне R410A

Режим бесшумного охлаждения

Таймер включения/выключения настенной сплит-системы Hitachi RAS-10LH2 / RAC-10LH1

Регулировка направления воздушного потока

Сплит-система оснащена ротационным компрессором с одним цилиндром

Настенная сплит-система Hitachi RAS-10LH2 / RAC-10LH1 предназначена для кондиционирования помещений площадью до 30 кв.м. Для эффективного очищения воздуха от бактерий, плесени, аллергенов и посторонних запахов кондиционер оснащен фильтром Nano Titanium Wasabi. Микроячеистый фильтр способствует обеззараживанию воздуха, а ультрафиолетовая лампа очищает воздух в комнате от вредных микроорганизмов. Сплит-система имеет высокий класс энергоэффективности (А).