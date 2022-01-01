Преимущества:

Кондиционер имеет четыре основных режима: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;

На корпусе внутреннего блока расположен временный переключатель, при помощи которого можно включить/отключить кондиционер при поломке пульта ДУ;

Данная модель оснащена таймером включения/выключения;

Возможна регулировка скорости вентилятора;

Автоматический поворот жалюзи обеспечивает равномерное распределение потока выдаваемого воздуха;

Воздушный фильтр;

Возможна работа кондиционера в автоматическом режиме.

Комплектация:

Инструкция;

Пульт ДУ;

Упаковка.

Настенная сплит-система Hitachi RAS-10AH1/RAC-10AH1 имеет четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Для удобства выбора оптимального режима работы система комплектуется пультом дистанционного управления. Данная модель оснащена таймером включения/выключения. Кондиционер устанавливается в жилых или офисных помещениях, обслуживаемая площадь составляет 26 кв. м. Для работы кондиционера используется фреон R410A.