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Сплит-система HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1
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Сплит-системы
    Сплит-система HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1
    Арт. X699113327
    Сплит-система HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1

      Сплит-система HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113327

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Hitachi RAS-10AH1/RAC-10AH1 имеет четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Для удобства выбора оптимального режима работы система комплектуется пультом дистанционного управления. Данная модель оснащена таймером включения/выключения. Кондиционер устанавливается в жилых или офисных помещениях, обслуживаемая площадь составляет 26 кв. м. Для работы кондиционера используется фреон R410A.

        Преимущества:

        • Кондиционер имеет четыре основных режима: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
        • На корпусе внутреннего блока расположен временный переключатель, при помощи которого можно включить/отключить кондиционер при поломке пульта ДУ;
        • Данная модель оснащена таймером включения/выключения;
        • Возможна регулировка скорости вентилятора;
        • Автоматический поворот жалюзи обеспечивает равномерное распределение потока выдаваемого воздуха;
        • Воздушный фильтр;
        • Возможна работа кондиционера в автоматическом режиме.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Пульт ДУ;
        • Упаковка.