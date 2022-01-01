Сплит-система HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1
Арт. X699113327
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Hitachi RAS-10AH1/RAC-10AH1 имеет четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Для удобства выбора оптимального режима работы система комплектуется пультом дистанционного управления. Данная модель оснащена таймером включения/выключения. Кондиционер устанавливается в жилых или офисных помещениях, обслуживаемая площадь составляет 26 кв. м. Для работы кондиционера используется фреон R410A.
Преимущества:
- Кондиционер имеет четыре основных режима: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- На корпусе внутреннего блока расположен временный переключатель, при помощи которого можно включить/отключить кондиционер при поломке пульта ДУ;
- Данная модель оснащена таймером включения/выключения;
- Возможна регулировка скорости вентилятора;
- Автоматический поворот жалюзи обеспечивает равномерное распределение потока выдаваемого воздуха;
- Воздушный фильтр;
- Возможна работа кондиционера в автоматическом режиме.
Комплектация:
- Инструкция;
- Пульт ДУ;
- Упаковка.