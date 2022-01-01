Сплит-система HITACHI RAS-10PH1/RAC-10PH1

Особенности и преимущества:

Современный дизайн внутреннего блока.

Бесшумная работа.

Простое управление благодаря пульту ДУ.

Инверторная технология ALL-DC INVERTER обеспечивает плавность достижения заданной температуры и высокую эффективность работы кондиционера.

Кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности А.

Микроячеистый фильтр долговечен, устойчив к загрязнению жирным налетом, а также легко поддается очистке.

В кондиционере установлена Васаби-кассета - система автоматической очистки фильтра, предусмотрен контейнер для сбора пыли.

Комплектация:

Сплит-система.

Инструкция.

Пульт ДУ.

Упаковка.

Настенная сплит-система Hitachi RAS-10 PH1 обеспечивает создание благоприятного и здорового микроклимата в помещении. Возможна работа в режимах охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Инверторная технология управления компрессором обеспечивает быстрое достижение желаемой температуры при экономичном энергопотреблении. Кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности А.