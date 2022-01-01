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Сплит-система HITACHI RAS-10PH1/RAC-10PH1
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Сплит-системы
    Сплит-система HITACHI RAS-10PH1/RAC-10PH1
    Арт. X699113263186
    Сплит-система HITACHI RAS-10PH1/RAC-10PH1

      Сплит-система HITACHI RAS-10PH1/RAC-10PH1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263186

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Hitachi RAS-10 PH1 обеспечивает создание благоприятного и здорового микроклимата в помещении. Возможна работа в режимах охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Инверторная технология управления компрессором обеспечивает быстрое достижение желаемой температуры при экономичном энергопотреблении. Кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности А.

        Особенности и преимущества:

        • Современный дизайн внутреннего блока.
        • Бесшумная работа.
        • Простое управление благодаря пульту ДУ.
        • Инверторная технология ALL-DC INVERTER обеспечивает плавность достижения заданной температуры и высокую эффективность работы кондиционера.
        • Кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности А.
        • Микроячеистый фильтр долговечен, устойчив к загрязнению жирным налетом, а также легко поддается очистке.
        • В кондиционере установлена Васаби-кассета - система автоматической очистки фильтра, предусмотрен контейнер для сбора пыли.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.