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Сплит-система Daikin FTXN25LV1B9/RXN25LV1B9
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Сплит-системы
    Сплит-система Daikin FTXN25LV1B9/RXN25LV1B9
    Арт. X699113263110
    Сплит-система Daikin FTXN25LV1B9/RXN25LV1B9

      Сплит-система Daikin FTXN25LV1B9/RXN25LV1B9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263110

      Характеристики

      Производитель
      		Daikin
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Макс. уровень шума вн. блок, Дб
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Daikin (Дайки)0 FTXN25LV1B9/RXN25LV1B9 инверторная сплит-система работает практически бесшумно, так как работа внутреннего блока регулируется режимом "Тишина", снижающим шум внутреннего блока на 3 дБа. Имеет функцию автоматического горизонтального распределения, то есть заслонки перемещаются вверх и вниз, а воздух при этом равномерно и максимально эффективно распространяется по всему помещению. Обладает режимом поддержания комфортной температуры: очень удобно именно потому, что можно предотвратить попадание потока холодного или теплого воздуха на человека, находящегося в помещении и избежать эффекта сквозняка. Режим ECONO позволит снизить энергопотребление, а ночной режим работы, при котором не допускается перегрев или переохлаждение помещения, также поможет сэкономить энергию и избежать лишних затрат. Титано-апатитовый фото-каталитический фильтр устраняет неприятные запахи, а также препятствует размножению бактерий и вирусов, обеспечивая стабильное высокое качество воздуха и заботясь о здоровье находящихся в помещении людей.