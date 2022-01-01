Сплит-система Daikin FTXN25LV1B9/RXN25LV1B9

Daikin (Дайки)0 FTXN25LV1B9/RXN25LV1B9 инверторная сплит-система работает практически бесшумно, так как работа внутреннего блока регулируется режимом "Тишина", снижающим шум внутреннего блока на 3 дБа. Имеет функцию автоматического горизонтального распределения, то есть заслонки перемещаются вверх и вниз, а воздух при этом равномерно и максимально эффективно распространяется по всему помещению. Обладает режимом поддержания комфортной температуры: очень удобно именно потому, что можно предотвратить попадание потока холодного или теплого воздуха на человека, находящегося в помещении и избежать эффекта сквозняка. Режим ECONO позволит снизить энергопотребление, а ночной режим работы, при котором не допускается перегрев или переохлаждение помещения, также поможет сэкономить энергию и избежать лишних затрат. Титано-апатитовый фото-каталитический фильтр устраняет неприятные запахи, а также препятствует размножению бактерий и вирусов, обеспечивая стабильное высокое качество воздуха и заботясь о здоровье находящихся в помещении людей.