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Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1
4.5
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1
    Арт. X69911326481
    4.5
    2
    Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1
    Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1
    Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1
      Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1
      Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1
      Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1

      Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X69911326481
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1 предназначен для кондиционирования помещений площадью до 140 кв.м. Данная система имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционер работает в режиме обогрева при наружной температуре воздуха до -15 градусов. Внутренний блок системы предназначен для потолочной скрытой установки.

        Преимущества

        • Японский высокопроизводительный компрессор
        • Универсальный внешний блок сплит-системы кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1 compact
        • Длина трассы 50 м
        • Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 0,8 м
        • Озонобезопасный фреон R410A
        • 4 основных режима работы: обогрев, охлаждение, осушение, вентиляция
        • Интенсивный режим работы TURBO
        • Таймер на включение и отключение 24 ч
        • Автоматический режим работы
        • Ночной режим
        • Управление направлением воздушного потока по вертикали и горизонтали
        • Три скорости вентилятора внутреннего блока
        • Скрытый монтаж
        • Двухвентиляторный внешний блок