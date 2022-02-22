Преимущества

Японский высокопроизводительный компрессор

Универсальный внешний блок сплит-системы кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1 compact

Длина трассы 50 м

Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 0,8 м

Озонобезопасный фреон R410A

4 основных режима работы: обогрев, охлаждение, осушение, вентиляция

Интенсивный режим работы TURBO

Таймер на включение и отключение 24 ч

Автоматический режим работы

Ночной режим

Управление направлением воздушного потока по вертикали и горизонтали

Три скорости вентилятора внутреннего блока

Скрытый монтаж

Двухвентиляторный внешний блок

Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1 предназначен для кондиционирования помещений площадью до 140 кв.м. Данная система имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционер работает в режиме обогрева при наружной температуре воздуха до -15 градусов. Внутренний блок системы предназначен для потолочной скрытой установки.