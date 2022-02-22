Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1
Арт. X69911326481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Сплит-система кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1 предназначен для кондиционирования помещений площадью до 140 кв.м. Данная система имеет возможность притока свежего воздуха. Кондиционер работает в режиме обогрева при наружной температуре воздуха до -15 градусов. Внутренний блок системы предназначен для потолочной скрытой установки.
Преимущества
- Японский высокопроизводительный компрессор
- Универсальный внешний блок сплит-системы кассетного типа Ballu BLC_C-48HN1 compact
- Длина трассы 50 м
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 0,8 м
- Озонобезопасный фреон R410A
- 4 основных режима работы: обогрев, охлаждение, осушение, вентиляция
- Интенсивный режим работы TURBO
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Автоматический режим работы
- Ночной режим
- Управление направлением воздушного потока по вертикали и горизонтали
- Три скорости вентилятора внутреннего блока
- Скрытый монтаж
- Двухвентиляторный внешний блок