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Сплит-система Ballu BSW-09HN1
5.0
1
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BSW-09HN1
    Арт. X699113263124
    5.0
    1
    Сплит-система Ballu BSW-09HN1
    Сплит-система Ballu BSW-09HN1
    Сплит-система Ballu BSW-09HN1
      Сплит-система Ballu BSW-09HN1
      Сплит-система Ballu BSW-09HN1
      Сплит-система Ballu BSW-09HN1

      Сплит-система Ballu BSW-09HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X699113263124
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Ballu BSW-09HN1 оснащена фильтром высокой плотности для эффективного очищения воздуха. Кондиционер имеет ночной и интенсивный режимы работы. Сплит-система комплектуется удобным пультом с индикацией реального времени для максимально комфортного управления. Защитная накладка на вентили наружного блока исключает возможность повреждения, обеспечивая безопасность установки.

        Преимущества

        • Класс энергоэффективности A
        • Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
        • Низкий уровень шума 24 dB(A)
        • Ночной режим «Sleep»
        • Режим работы «Turbo»
        • Авторестарт с сохраненными настройками
        • Функция "Горячий старт"
        • Функция iFeel
        • Таймер 24 часа
        • Режимы работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение/авто
        • Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
        • Функция самоочистки внутреннего блока
        • Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
        • Антикоррозийное покрытие Blue Fin
        • Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
        • Скрытый дисплей
        • Вывод дренажа в 2 стороны
        • Самодиагностика