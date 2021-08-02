Преимущества

Класс энергоэффективности A

Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost

Низкий уровень шума 24 dB(A)

Ночной режим «Sleep»

Режим работы «Turbo»

Авторестарт с сохраненными настройками

Функция "Горячий старт"

Функция iFeel

Таймер 24 часа

Режимы работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение/авто

Фильтры предварительной очистки воздуха High Density

Функция самоочистки внутреннего блока

Дополнительная шумоизоляция внешнего блока

Антикоррозийное покрытие Blue Fin

Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам

Скрытый дисплей

Вывод дренажа в 2 стороны

Самодиагностика

Настенная сплит-система Ballu BSW-09HN1 оснащена фильтром высокой плотности для эффективного очищения воздуха. Кондиционер имеет ночной и интенсивный режимы работы. Сплит-система комплектуется удобным пультом с индикацией реального времени для максимально комфортного управления. Защитная накладка на вентили наружного блока исключает возможность повреждения, обеспечивая безопасность установки.