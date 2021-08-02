Сплит-система Ballu BSW-09HN1
Арт. X699113263124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|2
- Настенная сплит-система Ballu BSW-09HN1 оснащена фильтром высокой плотности для эффективного очищения воздуха. Кондиционер имеет ночной и интенсивный режимы работы. Сплит-система комплектуется удобным пультом с индикацией реального времени для максимально комфортного управления. Защитная накладка на вентили наружного блока исключает возможность повреждения, обеспечивая безопасность установки.
Преимущества
- Класс энергоэффективности A
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Низкий уровень шума 24 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Функция "Горячий старт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение/авто
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Скрытый дисплей
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Самодиагностика