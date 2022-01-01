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Сплит-система Ballu BSQ-18HN1
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Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BSQ-18HN1
    Арт. X69911326376
    Сплит-система Ballu BSQ-18HN1
    Сплит-система Ballu BSQ-18HN1
      Сплит-система Ballu BSQ-18HN1
      Сплит-система Ballu BSQ-18HN1

      Сплит-система Ballu BSQ-18HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911326376

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Ballu BSQ-18H N1 оснащена функцией I Feel, которая обеспечивает создание и поддержание комфортной температуры воздуха в месте нахождения пульта управления. Кондиционер оснащен фильтром, который насыщает воздух витамином C. Также предусмотрен катехиновый фильтр, очищающий воздух от мелких частиц пыли и табачного дыма, а также дезактивирующий болезнетворные бактерии и вирусы. Для удобства эксплуатации предусмотрен ночной, энергосберегающий и автоматический режим работы.

        Преимущества:

        • Предусмотрен трехсторонний забор воздуха (3D Intel Air Flow Technology) для улучшения теплообмена в помещении и интенсивность охлаждения;
        • Кондиционер работает на охлаждение и обогрев помещения;
        • Автоматический режим работы;
        • Ночной режим;
        • Регулировка положения жалюзи;
        • Функция I Feel - поддержание комфортной температуры воздуха в месте нахождения пульта ДУ;
        • Режим быстрого охлаждения;
        • Режим энергосбережения;
        • Возможно включение и выключение сплит-системы по таймеру;
        • Сплит-система работает на озонобезопасном фреоне R410-A;
        • В комплекте поставляется пульт дистанционного управления с дисплеем;
        • Режим вентиляции и осушения воздуха.

        Комплектация:

        • Гарантийный талон;
        • Инструкция;
        • Упаковка;
        • Пульт ДУ.