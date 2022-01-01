Сплит-система Ballu BSQ-18HN1

Преимущества:

Предусмотрен трехсторонний забор воздуха (3D Intel Air Flow Technology) для улучшения теплообмена в помещении и интенсивность охлаждения;

Кондиционер работает на охлаждение и обогрев помещения;

Автоматический режим работы;

Ночной режим;

Регулировка положения жалюзи;

Функция I Feel - поддержание комфортной температуры воздуха в месте нахождения пульта ДУ;

Режим быстрого охлаждения;

Режим энергосбережения;

Возможно включение и выключение сплит-системы по таймеру;

Сплит-система работает на озонобезопасном фреоне R410-A;

В комплекте поставляется пульт дистанционного управления с дисплеем;

Режим вентиляции и осушения воздуха.

Комплектация:

Гарантийный талон;

Инструкция;

Упаковка;

Пульт ДУ.

Настенная сплит-система Ballu BSQ-18H N1 оснащена функцией I Feel, которая обеспечивает создание и поддержание комфортной температуры воздуха в месте нахождения пульта управления. Кондиционер оснащен фильтром, который насыщает воздух витамином C. Также предусмотрен катехиновый фильтр, очищающий воздух от мелких частиц пыли и табачного дыма, а также дезактивирующий болезнетворные бактерии и вирусы. Для удобства эксплуатации предусмотрен ночной, энергосберегающий и автоматический режим работы.