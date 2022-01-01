Сплит-система Ballu BSQ-18HN1
Арт. X69911326376
Характеристики
|
Производитель
|
Регулировка скорости вентилятора
|Да
|
Количество скоростных режимов
|3
|
Режим осушения воздуха
|Да
|
Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Ballu BSQ-18H N1 оснащена функцией I Feel, которая обеспечивает создание и поддержание комфортной температуры воздуха в месте нахождения пульта управления. Кондиционер оснащен фильтром, который насыщает воздух витамином C. Также предусмотрен катехиновый фильтр, очищающий воздух от мелких частиц пыли и табачного дыма, а также дезактивирующий болезнетворные бактерии и вирусы. Для удобства эксплуатации предусмотрен ночной, энергосберегающий и автоматический режим работы.
Преимущества:
- Предусмотрен трехсторонний забор воздуха (3D Intel Air Flow Technology) для улучшения теплообмена в помещении и интенсивность охлаждения;
- Кондиционер работает на охлаждение и обогрев помещения;
- Автоматический режим работы;
- Ночной режим;
- Регулировка положения жалюзи;
- Функция I Feel - поддержание комфортной температуры воздуха в месте нахождения пульта ДУ;
- Режим быстрого охлаждения;
- Режим энергосбережения;
- Возможно включение и выключение сплит-системы по таймеру;
- Сплит-система работает на озонобезопасном фреоне R410-A;
- В комплекте поставляется пульт дистанционного управления с дисплеем;
- Режим вентиляции и осушения воздуха.
Комплектация:
- Гарантийный талон;
- Инструкция;
- Упаковка;
- Пульт ДУ.