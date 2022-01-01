Сплит-система Ballu BCFA-36 HN1

BALLU (Баллу) BCFA-36 HN1 напольно-потолочная сплит-система. BALLU представляет новую линейку надежных, экономичных и профессиональных напольно-потолочных сплит-систем, способных охладить помещение до 180 м2. Кондиционеры универсальны как в установке (простой монтаж под потолком и у пола), так и в использовании: работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение.Все модели оснащены японскими компрессорами. Максимальная длина трассы увеличена до 50 метров. Горизонтальные и вертикальные жалюзи напольно­потолочных сплит­-систем BCFA создают объемный воздушный поток (3D­Flow), равномерно распределяющийся по всему помещению. Кондиционеры оснащены функциями Turbo, Timer, Sleep и режимом Auto.