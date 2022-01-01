Сплит-система Ballu BCFA-36 HN1
Арт. X69911326487
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
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Макс. уровень шума вн. блок, Дб
|41
- BALLU (Баллу) BCFA-36 HN1 напольно-потолочная сплит-система. BALLU представляет новую линейку надежных, экономичных и профессиональных напольно-потолочных сплит-систем, способных охладить помещение до 180 м2. Кондиционеры универсальны как в установке (простой монтаж под потолком и у пола), так и в использовании: работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение.Все модели оснащены японскими компрессорами. Максимальная длина трассы увеличена до 50 метров. Горизонтальные и вертикальные жалюзи напольнопотолочных сплит-систем BCFA создают объемный воздушный поток (3DFlow), равномерно распределяющийся по всему помещению. Кондиционеры оснащены функциями Turbo, Timer, Sleep и режимом Auto.