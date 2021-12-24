Сплит-система Ballu BSE-09HN1
Арт. X699113263122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Регулировка скорости вентилятора
|Нет
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Количество скоростных режимов
|4
- Кондиционер Ballu BSE-09HN1 это невероятно удобное и практичное устройство, которое способно регулировать температуру в помещении в зависимости от пожеланий владельца. Прибор способен как обогревать комнату до нужной степени в холодное время года, так и охлаждать ее во время интенсивной жары, снижая температуру вплоть до шестнадцати градусов. Это бесшумный и экологичный прибор, в который, к тому же, встроена система очищения воздуха с двухкомпонентным фильтром для поддержания здоровья жильцов и профилактики аллергических реакций на пыль. Одного кондиционера достаточно для поддержания максимально комфортного климата в комнате с площадью менее тридцати квадратных метров. Прибор также имеет таймер, по которому возможно настроить время отключения или включения выбранной программы работы. Предусмотрены три основных режима: интенсивного обогрева или охлаждения, автоматическая регуляция и ночное поддержание температуры. Устанавливается кондиционер на стену, поэтому не будет мешать и занимать лишнего пространства. Универсальную систему Ballu BSE-09HN1 купить стоит в каждый дом: это современное решение климат-контроля в жилых или офисных помещениях. Кондиционер обеспечивает комфортабельное нахождение в комнате и поддерживает организм человека в его наилучшем состоянии.
Преимущества Ballu BSE-09HN1
- 4 скорости работы вентилятора: автоматическая, высокая, средняя, низкая
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Таймер позволяет задавать время включения и отключения
- Тихий и экономичный ночной режим работы
- Кнопка DIMMER позволяет включать или отключать подсветку дисплея
- Наличие часов с текущим временем
- Функция SUPER настраивает кондиционер на охлаждение до 16°С
- Эргономичный пульт дистанционного управления
- Дисплей на передней панели для непосредственного управления
- Автоматический режим работы SMART
- Воздушный фильтр высокой плотности
- Современная двухкомпонентная система фильтрации Combo 2
- Стильный, современный внешний вид
Комплектация
- Внутренний блок с пультом управления
- Внешний блок
- Инструкция пользователя
- Упаковка