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Сплит-система Ballu BSE-09HN1
3.3
27
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BSE-09HN1
    Арт. X699113263122
    3.3
    27
    Сплит-система Ballu BSE-09HN1
    Сплит-система Ballu BSE-09HN1
    Сплит-система Ballu BSE-09HN1
      Сплит-система Ballu BSE-09HN1
      Сплит-система Ballu BSE-09HN1
      Сплит-система Ballu BSE-09HN1

      Сплит-система Ballu BSE-09HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X699113263122
      3.3
      27

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Регулировка скорости вентилятора
      		Нет
      Количество скоростных режимов
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Кондиционер Ballu BSE-09HN1 это невероятно удобное и практичное устройство, которое способно регулировать температуру в помещении в зависимости от пожеланий владельца. Прибор способен как обогревать комнату до нужной степени в холодное время года, так и охлаждать ее во время интенсивной жары, снижая температуру вплоть до шестнадцати градусов. Это бесшумный и экологичный прибор, в который, к тому же, встроена система очищения воздуха с двухкомпонентным фильтром для поддержания здоровья жильцов и профилактики аллергических реакций на пыль. Одного кондиционера достаточно для поддержания максимально комфортного климата в комнате с площадью менее тридцати квадратных метров. Прибор также имеет таймер, по которому возможно настроить время отключения или включения выбранной программы работы. Предусмотрены три основных режима: интенсивного обогрева или охлаждения, автоматическая регуляция и ночное поддержание температуры. Устанавливается кондиционер на стену, поэтому не будет мешать и занимать лишнего пространства. Универсальную систему Ballu BSE-09HN1 купить стоит в каждый дом: это современное решение климат-контроля в жилых или офисных помещениях. Кондиционер обеспечивает комфортабельное нахождение в комнате и поддерживает организм человека в его наилучшем состоянии.

        Преимущества Ballu BSE-09HN1

        • 4 скорости работы вентилятора: автоматическая, высокая, средняя, низкая
        • 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
        • Таймер позволяет задавать время включения и отключения
        • Тихий и экономичный ночной режим работы
        • Кнопка DIMMER позволяет включать или отключать подсветку дисплея
        • Наличие часов с текущим временем
        • Функция SUPER настраивает кондиционер на охлаждение до 16°С
        • Эргономичный пульт дистанционного управления
        • Дисплей на передней панели для непосредственного управления
        • Автоматический режим работы SMART
        • Воздушный фильтр высокой плотности
        • Современная двухкомпонентная система фильтрации Combo 2
        • Стильный, современный внешний вид

        Комплектация

        • Внутренний блок с пультом управления
        • Внешний блок
        • Инструкция пользователя
        • Упаковка