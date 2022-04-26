Преимущества

Поворот патрубка на 360 градусов

Возможность настройки чувствительности инфракрасного сенсора

Противоударный корпус, стойкий к внешним воздействиям

Сушка всего за 10-15 секунд

В комплекте монтажный шаблон для быстрой установки

Уникальное расположение сенсора обеспечивающее немедленную реакцию на поднесенные руки

Класс электрозащиты I

Сушилка для рук Electrolux EHDA/N - 2500 имеет управляемый воздушный поток, высокую скорость и производительность, которые позволяют быстро и комфортно высушить руки. Прочный антивандальный корпус выполнен из нержавеющей стали, которая продлевает срок службы сушилки.