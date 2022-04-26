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Сушилка для рук Electrolux EHDA /N - 2500
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Сушилка для рук Electrolux EHDA /N - 2500
    Арт. X69916110
    5.0
    2
    Сушилка для рук Electrolux EHDA /N - 2500
    Сушилка для рук Electrolux EHDA /N - 2500
    Сушилка для рук Electrolux EHDA /N - 2500
      Сушилка для рук Electrolux EHDA /N - 2500
      Сушилка для рук Electrolux EHDA /N - 2500
      Сушилка для рук Electrolux EHDA /N - 2500

      Сушилка для рук Electrolux EHDA /N - 2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69916110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сушилка для рук Electrolux EHDA/N - 2500 имеет управляемый воздушный поток, высокую скорость и производительность, которые позволяют быстро и комфортно высушить руки. Прочный антивандальный корпус выполнен из нержавеющей стали, которая продлевает срок службы сушилки.

        Преимущества

        • Поворот патрубка на 360 градусов
        • Возможность настройки чувствительности инфракрасного сенсора
        • Противоударный корпус, стойкий к внешним воздействиям
        • Сушка всего за 10-15 секунд
        • В комплекте монтажный шаблон для быстрой установки
        • Уникальное расположение сенсора обеспечивающее немедленную реакцию на поднесенные руки
        • Класс электрозащиты I