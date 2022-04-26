Сушилка для рук Electrolux EHDA/N - 2500 имеет управляемый воздушный поток, высокую скорость и производительность, которые позволяют быстро и комфортно высушить руки. Прочный антивандальный корпус выполнен из нержавеющей стали, которая продлевает срок службы сушилки.
Преимущества
- Поворот патрубка на 360 градусов
- Возможность настройки чувствительности инфракрасного сенсора
- Противоударный корпус, стойкий к внешним воздействиям
- Сушка всего за 10-15 секунд
- В комплекте монтажный шаблон для быстрой установки
- Уникальное расположение сенсора обеспечивающее немедленную реакцию на поднесенные руки
- Класс электрозащиты I