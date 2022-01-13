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Комбинированный костюм сварщика из брезента и спилка
5.0
1
4 140 ₽
Костюмы сварщика
    Комбинированный костюм сварщика из брезента и спилка
    Арт. Х15217
    5.0
    1
    Комбинированный костюм сварщика из брезента и спилка
    Комбинированный костюм сварщика из брезента и спилка
      Комбинированный костюм сварщика из брезента и спилка
      Комбинированный костюм сварщика из брезента и спилка

      Комбинированный костюм сварщика из брезента и спилка

      4 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х15217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ТексТрейд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		костюм
      Цвет
      		хаки светлый
      Все характеристики
      4 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить костюм сварщика комбинированный со спилком нужно любому, кто работает со сварочным аппаратом, независимо от количества опыта. Это защитный покров, который спасет от брызг расплавленного металла, искр, излучения и опасных температур. Плотный брезентовый материал, из которого изготовлен костюм, является надежным, огнеупорным, водонепроницаемым, устойчивым к растяжению и трению, но при этом дышащим. И куртка, и брюки, сотканные из брезента прослужат не один год, почти не изменив свой первоначальный облик, и полностью сохранив свои защитные свойства. Спилок, частично входящий в состав костюма в декоративных целях еще и выполняет водоотталкивающую функцию, что немаловажно при сварке на открытой местности и в непредсказуемых погодных условиях.

        Преимущества костюм сварщика брезент спилок:

        • Огнеупорный;
        • Водоотталкивающий;
        • Прочный;
        • Удобный;
        • Недорогой;
        • Дышащий.

        Комплектация:

        • Куртка;
        • Брюки;
        • Упаковка.