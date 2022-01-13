Комбинированный костюм сварщика из брезента и спилка
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|костюм
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Цвет
|хаки светлый
Купить костюм сварщика комбинированный со спилком нужно любому, кто работает со сварочным аппаратом, независимо от количества опыта. Это защитный покров, который спасет от брызг расплавленного металла, искр, излучения и опасных температур. Плотный брезентовый материал, из которого изготовлен костюм, является надежным, огнеупорным, водонепроницаемым, устойчивым к растяжению и трению, но при этом дышащим. И куртка, и брюки, сотканные из брезента прослужат не один год, почти не изменив свой первоначальный облик, и полностью сохранив свои защитные свойства. Спилок, частично входящий в состав костюма в декоративных целях еще и выполняет водоотталкивающую функцию, что немаловажно при сварке на открытой местности и в непредсказуемых погодных условиях.
Преимущества костюм сварщика брезент спилок:
- Огнеупорный;
- Водоотталкивающий;
- Прочный;
- Удобный;
- Недорогой;
- Дышащий.
Комплектация:
- Куртка;
- Брюки;
- Упаковка.