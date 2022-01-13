Комбинированный костюм сварщика из брезента и спилка

Купить костюм сварщика комбинированный со спилком нужно любому, кто работает со сварочным аппаратом, независимо от количества опыта. Это защитный покров, который спасет от брызг расплавленного металла, искр, излучения и опасных температур. Плотный брезентовый материал, из которого изготовлен костюм, является надежным, огнеупорным, водонепроницаемым, устойчивым к растяжению и трению, но при этом дышащим. И куртка, и брюки, сотканные из брезента прослужат не один год, почти не изменив свой первоначальный облик, и полностью сохранив свои защитные свойства. Спилок, частично входящий в состав костюма в декоративных целях еще и выполняет водоотталкивающую функцию, что немаловажно при сварке на открытой местности и в непредсказуемых погодных условиях.

Преимущества костюм сварщика брезент спилок:

Огнеупорный;

Водоотталкивающий;

Прочный;

Удобный;

Недорогой;

Дышащий.

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