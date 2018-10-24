Костюм сварщика ОП 530г/м2
Арт. Х15243
Характеристики
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Производитель
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Тип
|костюм
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Плотность ткани, г/м²
|530
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Тип застежки
|пуговицы
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Цвет
|хаки светлый
Костюм сварщика ОП 530г/м2Костюм сварщика состоит из брюк и куртки, изготовленных из прочного брезента из хлопко-льняных нитей с огнеупорным слоем. Плотность материала – 530 г/м2 . Предназначение спецодежды – защита кожи от ожогов, которые могут возникнуть вследствие попадания искр, брызг расплавленного металла, контакта с раскаленным веществами и излучения во время работы со сварочным аппаратом. Дизайн костюма сварщика отличается удобством и функциональностью. Его верхняя часть – удлиненная куртка с вместительными накладными карманами. Прочные брюки имеют прямой крой и не стесняют движений. Купить специальный костюм сварщика, который обеспечит безопасность и комфорт рабочих и инженерно-технических служащих, в магазине «Бигам» можно онлайн и по телефону. Убедиться в наличии и узнать актуальную цену продукции всегда можно на www.bigam.ru.
Преимущества
- Комплексная защита – З Ми Тр – от загрязнений, механических повреждений, искр, окалин, раскаленных брызг.
- Наличие зон вентиляции для циркуляции воздуха.
- Дополнительные накладки в области локтей и коленей для продления срока службы.
- Отложной ворот из мягкого материала для увеличения комфорта.
- Костюм отвечает государственным стандартам качества и техническим требованиям к спецодежде подобного рода.
Комплектация
- Костюм сварщика.