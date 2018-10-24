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Костюм сварщика ОП 530г/м2
4.7
3
1 765 ₽
Костюмы сварщика
    Костюм сварщика ОП 530г/м2
    Арт. Х15243
    4.7
    3
    Костюм сварщика ОП 530г/м2

      Костюм сварщика ОП 530г/м2

      1 765 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х15243
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		ТексТрейд
      Тип
      		костюм
      Плотность ткани, г/м²
      		530
      Тип застежки
      		пуговицы
      Цвет
      		хаки светлый
      Все характеристики
      1 765 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Костюм сварщика ОП 530г/м2

        Костюм сварщика состоит из брюк и куртки, изготовленных из прочного брезента из хлопко-льняных нитей с огнеупорным слоем. Плотность материала – 530 г/м2 . Предназначение спецодежды – защита кожи от ожогов, которые могут возникнуть вследствие попадания искр, брызг расплавленного металла, контакта с раскаленным веществами и излучения во время работы со сварочным аппаратом. Дизайн костюма сварщика отличается удобством и функциональностью. Его верхняя часть – удлиненная куртка с вместительными накладными карманами. Прочные брюки имеют прямой крой и не стесняют движений. Купить специальный костюм сварщика, который обеспечит безопасность и комфорт рабочих и инженерно-технических служащих, в магазине «Бигам» можно онлайн и по телефону. Убедиться в наличии и узнать актуальную цену продукции всегда можно на www.bigam.ru.

        Преимущества

        • Комплексная защита – З Ми Тр – от загрязнений, механических повреждений, искр, окалин, раскаленных брызг.
        • Наличие зон вентиляции для циркуляции воздуха.
        • Дополнительные накладки в области локтей и коленей для продления срока службы.
        • Отложной ворот из мягкого материала для увеличения комфорта.
        • Костюм отвечает государственным стандартам качества и техническим требованиям к спецодежде подобного рода.

        Комплектация

        1. Костюм сварщика.