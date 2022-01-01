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Накопительная дисконтная карта «Бигам»

Розничные магазины «Бигам» предлагают каждому покупателю использовать накопительную дисконтную карту «Бигам». Это позволит вам покупать нужное оборудование по сниженной цене, экономить и повышать процент скидки на следующую покупку. Скидки по карте до 10%!  

Больше покупок — больше скидка! 

Условия получения и использования накопительной дисконтной карты «Бигам»:      
  1. Карта действует со дня ее получения; 
  2. Карта действует только для физических лиц; 
  3. Карта действует на товары, приобретаемые в кредит; 
  4. Карта не распространяется на:
    • товары с желтым ценником;
    • товары с МРЦ (минимальная розничная цена, т.е. рекомендованная цена от поставщиков - уточняйте у менеджеров в магазинах);
    • товары из интернет-магазина;
    • товары, приобретаемые в рассрочку.

  5. Сумма за товар, на который не действует скидка по карте, тоже начисляется на накопительную карту;  

  6. Скидка по накопительной карте «Бигам» не суммируется с другими скидками; 

  7. Срок действия карты не ограничен; 

  8. Карту можно передавать третьим лицам для совершения покупок в розничных магазинах «Бигам»; 

  9. Получить информацию по балансу на карте и доступной скидке можно на кассе магазина.


  Уровни скидок:

  • при суммарном накоплении на карте покупок от 10 000 рублей – скидка 3%;
  • от 30 000 рублей – скидка 4%;
  • от 50 000 рублей – скидка 5%;
  • от 80 000 рублей – скидка 6%;
  • от 200 000 рублей – скидка 7%;
  • от 300 000 рублей – скидка 8%;
  • от 400 000 рублей – скидка 10%.
Важно!

Накопительная дисконтная карта действует только в розничных магазинах. На товары из интернет-магазина эта услуга не распространяется. 

Если последняя покупка с использованием дисконтной карты была более 12 месяцев назад, карта блокируется автоматически.  


* В данный момент продажа дисконтных карт не производится. Картами приобретенными ранее можно продолжать пользоваться.