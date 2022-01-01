Накопительная дисконтная карта «Бигам»
Розничные магазины «Бигам» предлагают каждому покупателю использовать накопительную дисконтную карту «Бигам». Это позволит вам покупать нужное оборудование по сниженной цене, экономить и повышать процент скидки на следующую покупку. Скидки по карте до 10%!
Больше покупок — больше скидка!
Условия получения и использования накопительной дисконтной карты «Бигам»:
- Карта действует со дня ее получения;
- Карта действует только для физических лиц;
- Карта действует на товары, приобретаемые в кредит;
- Карта не распространяется на:
- товары с желтым ценником;
- товары с МРЦ (минимальная розничная цена, т.е. рекомендованная цена от поставщиков - уточняйте у менеджеров в магазинах);
- товары из интернет-магазина;
- товары, приобретаемые в рассрочку.
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Сумма за товар, на который не действует скидка по карте, тоже начисляется на накопительную карту;
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Скидка по накопительной карте «Бигам» не суммируется с другими скидками;
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Срок действия карты не ограничен;
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Карту можно передавать третьим лицам для совершения покупок в розничных магазинах «Бигам»;
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Получить информацию по балансу на карте и доступной скидке можно на кассе магазина.
Уровни скидок:
- при суммарном накоплении на карте покупок от 10 000 рублей – скидка 3%;
- от 30 000 рублей – скидка 4%;
- от 50 000 рублей – скидка 5%;
- от 80 000 рублей – скидка 6%;
- от 200 000 рублей – скидка 7%;
- от 300 000 рублей – скидка 8%;
- от 400 000 рублей – скидка 10%.
Накопительная дисконтная карта действует только в розничных магазинах. На товары из интернет-магазина эта услуга не распространяется.
Если последняя покупка с использованием дисконтной карты была более 12 месяцев назад, карта блокируется автоматически.
* В данный момент продажа дисконтных карт не производится. Картами приобретенными ранее можно продолжать пользоваться.