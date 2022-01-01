Розничные магазины «Бигам» предлагают каждому покупателю использовать накопительную дисконтную карту «Бигам». Это позволит вам покупать нужное оборудование по сниженной цене, экономить и повышать процент скидки на следующую покупку. Скидки по карте до 10%!



Больше покупок — больше скидка!

Карта действует со дня ее получения; Карта действует только для физических лиц; Карта действует на товары, приобретаемые в кредит; Карта не распространяется на: товары с желтым ценником;

товары с МРЦ (минимальная розничная цена, т.е. рекомендованная цена от поставщиков - уточняйте у менеджеров в магазинах);

товары из интернет-магазина;

товары, приобретаемые в рассрочку. Сумма за товар, на который не действует скидка по карте, тоже начисляется на накопительную карту; Скидка по накопительной карте «Бигам» не суммируется с другими скидками; Срок действия карты не ограничен; Карту можно передавать третьим лицам для совершения покупок в розничных магазинах «Бигам»; Получить информацию по балансу на карте и доступной скидке можно на кассе магазина.



Уровни скидок:



при суммарном накоплении на карте покупок от 10 000 рублей – скидка 3%;

от 30 000 рублей – скидка 4%;

от 50 000 рублей – скидка 5%;

от 80 000 рублей – скидка 6%;

от 200 000 рублей – скидка 7%;

от 300 000 рублей – скидка 8%;

от 400 000 рублей – скидка 10%.

Накопительная дисконтная карта действует только в розничных магазинах. На товары из интернет-магазина эта услуга не распространяется.Если последняя покупка с использованием дисконтной карты была более 12 месяцев назад, карта блокируется автоматически.