Преимущества

Надежная

Прочная

Тележка для двух баллонов (кислород/пропан) Трио-сервис 00000000932 - предназначена для передвижения газовых постов во время выполнения ремонтных и монтажных работ. Подходит для размещения баллонов с пропаном объемом 50 л и кислородом - 40 литров. Конструкция тележки имеет высокую прочность. Есть широкие колеса и дополнительная точка опоры для лучшей устойчивости