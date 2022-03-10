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Тележка для двух баллонов (кислород/пропан) Трио-сервис 00000000932
5.0
2
7 690 ₽
Тележки для баллонов
    Тележка для двух баллонов (кислород/пропан) Трио-сервис 00000000932
    Арт. 713133
    5.0
    2
    Тележка для двух баллонов (кислород/пропан) Трио-сервис 00000000932

      Тележка для двух баллонов (кислород/пропан) Трио-сервис 00000000932

      7 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 533 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. 713133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Трио-сервис
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество баллонов, шт
      		2
      Емкость баллона, л
      		40, 50
      Все характеристики
      7 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 533 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тележка для двух баллонов (кислород/пропан) Трио-сервис 00000000932 - предназначена для передвижения газовых постов во время выполнения ремонтных и монтажных работ. Подходит для размещения баллонов с пропаном объемом 50 л и кислородом - 40 литров. Конструкция тележки имеет высокую прочность. Есть широкие колеса и дополнительная точка опоры для лучшей устойчивости

        Преимущества

        • Надежная
        • Прочная