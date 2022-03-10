Тележка для двух баллонов (кислород/пропан) Трио-сервис 00000000932
Арт. 713133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество баллонов, шт
|2
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Емкость баллона, л
|40, 50
- Тележка для двух баллонов (кислород/пропан) Трио-сервис 00000000932 - предназначена для передвижения газовых постов во время выполнения ремонтных и монтажных работ. Подходит для размещения баллонов с пропаном объемом 50 л и кислородом - 40 литров. Конструкция тележки имеет высокую прочность. Есть широкие колеса и дополнительная точка опоры для лучшей устойчивости
Преимущества
- Надежная
- Прочная