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Найдено 3 товара
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1 990 ₽
Компрессор автомобильный CARMEGA АС-30 30 л/мин, 7 атм, сумка
Производительность, л/мин: 30
Максимальное давление: 7 атм
Длина кабеля питания, м: 3
Манометр: аналоговый
Подключение: к прикуривателю
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4 290 ₽
Компрессор автомобильный CARMEGA АС-50 50 л/мин, 10 атм, шланг спираль 4м, сумка
Производительность, л/мин: 50
Максимальное давление: 10 атм
Длина кабеля питания, м: 3
Манометр: аналоговый
Подключение: к клеммам аккумулятора
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2 490 ₽
Компрессор автомобильный CARMEGA AC-35L 35 л/мин, 7 атм, сумка, фонарь
0.87 кг
Производительность, л/мин: 35
Максимальное давление: 7 атм
Длина кабеля питания, м: 3
Манометр: аналоговый
Подключение: к прикуривателю
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