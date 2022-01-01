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Инструмент и техника DGM в Москве
Найдено 3 товара
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7 990 ₽
9 590 ₽
Компрессор DGM AC-127
Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)
Напряжение сети, В: 220
-1 600 ₽
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12 590 ₽
Компрессор DGM AC-153
Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)
Напряжение сети, В: 220
Количество поршней: однопоршневой
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Нет в наличии
Пневмошлифмашина эксцентриковая DGM с пылеотсосом DTP-1504
Диаметр диска, мм: 150
Расход воздуха, л/мин: 180
Рабочее давление: 6 бар
Тип: эксцентриковая
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