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Инструмент и техника DGM в Москве

Найдено 3 товара
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  • Компрессор DGM AC-127
    7 990 ₽
    9 590 ₽
    Компрессор DGM AC-127
    Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)
    Напряжение сети, В: 220
    • -1 600 ₽
    • Персональная скидка
  • Компрессор DGM AC-153
    12 590 ₽
    Компрессор DGM AC-153
    Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)
    Напряжение сети, В: 220
    Количество поршней: однопоршневой
    • Персональная скидка
  • Пневмошлифмашина эксцентриковая DGM с пылеотсосом DTP-1504
    Нет в наличии
    Пневмошлифмашина эксцентриковая DGM с пылеотсосом DTP-1504
    Диаметр диска, мм: 150
    Расход воздуха, л/мин: 180
    Рабочее давление: 6 бар
    Тип: эксцентриковая
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