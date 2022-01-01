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Найдено 6 товаров
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14 200 ₽
17 990 ₽
Бензопила EFCO MTH 400 50339011E1-CD, 39см3
Мощность двигателя 2.3 л.с.
Длина шины, см: 41
-3 790 ₽
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18 100 ₽
22 990 ₽
Бензопила EFCO MTH 510 50319012E1A, 2100Вт, 72зв
Мощность двигателя 3 л.с.
Длина шины, см: 46
-4 890 ₽
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23 800 ₽
29 990 ₽
Бензопила EFCO MT 411 50179202E1
Мощность двигателя 2.6 л.с.
Длина шины, см: 41
-6 190 ₽
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21 200 ₽
26 500 ₽
Бензопила EFCO MT 3710 50189154E2
Мощность двигателя 2.4 л.с.
Длина шины, см: 41
-5 300 ₽
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26 600 ₽
33 500 ₽
Бензопила EFCO MT 451, 50239113E1, 2100Вт
Мощность двигателя 2.9 л.с.
Длина шины, см: 46
-6 900 ₽
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12 600 ₽
15 990 ₽
Пила электрическая EFCO MT 2000 E 51039012, 2000Вт
4.4 кг, 2000 Вт, 13 м/с
Вес, кг: 4.4
Мощность двигаделя: 2000 Вт
Длина шины, см: 41
Шаг цепи, дюйм: 3/8
Напряжение: 220 В
-3 390 ₽
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