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3 990 ₽
5 850 ₽
Бензопила Favourite GC 2000/18, 2кВт, 45см3 , шина 45см
Мощность двигателя 2.72 л.с.
Длина шины, см: 45
-1 860 ₽
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