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Найдено 3 товара
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265 ₽
Клей эпоксидный KUDO HOME KBS-760, двухкомпонентный, 25 мл
0.025 л, прозрачный
Тип: реакционный
Консистенция: гель
Мин. температура эксплуатации, °С: 15
Макс. температура эксплуатации, °С: 25
Вид тары: тюбик
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310 ₽
Клей универсальный KUDO KBT-405, однокомпонент, 85 г
0.085 л, бежевый
Тип: универсальный
Консистенция: гель
Мин. температура эксплуатации, °С: -30
Макс. температура эксплуатации, °С: 60
Вид тары: тюбик
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40 ₽
Супер-клей KUDO KBT-020, гель, универсальный, 3 г
0.003 л, прозрачный
Тип: цианоакрилатный
Консистенция: гель
Мин. температура эксплуатации, °С: -15
Макс. температура эксплуатации, °С: 35
Вид тары: тюбик
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