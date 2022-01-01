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Найдено 10 товаров
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Шуруповерты
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
Перфораторы
Перфораторы с патроном SDS plus
Шлифовальные машины
Угловые шлифовальные машины
Сетевые УШМ (болгарки)
Пилы электрические
Циркулярные пилы
Сетевые циркулярные пилы
Лобзики электрические
Сетевые лобзики
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Степлеры электрические
Степлеры
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12 890 ₽
13 790 ₽
Дрель-шуруповерт WORX WX371.1 ударная аккумуляторная 2Ач x2, кейс
1500 оборотов/мин
Патрон инструмента 13 мм
Макс. диаметр сверления дерева 30 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-900 ₽
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5 900 ₽
7 490 ₽
Лобзик Worx WX478.1, 650 Вт
Толщина пропила материала (дерево): 90 мм
3100 ходов/мин
-1 590 ₽
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8 300 ₽
10 490 ₽
Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX WX101.1, 20В, 1.5Ач x2, кейс
1450 оборотов/мин
Патрон инструмента 10 мм
Макс. диаметр сверления дерева 25 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-2 190 ₽
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8 000 ₽
10 190 ₽
Перфоратор Worx WX339, 800 Вт
Количество режимов: 3
Число оборотов/мин 1050
-2 190 ₽
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12 100 ₽
15 390 ₽
Перфоратор Worx WX333, 1250 Вт
Количество режимов: 6
Макс. диаметр сверления 32 мм
Число оборотов/мин 750
-3 290 ₽
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7 500 ₽
9 490 ₽
Компактная дисковая пила Worx WX439, 480 Вт, 120 мм, кейс
Мощность, Вт: 480
Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 46
Вес, кг: 2
-1 990 ₽
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15 100 ₽
19 190 ₽
Дрель-шуруповерт WORX WX102 аккумуляторная , 20В, 60Нм, бесщеточная, 2Ач х2, ЗУ, кейс
2000 оборотов/мин
Патрон инструмента 13 мм
Макс. диаметр сверления дерева 40 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-4 090 ₽
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3 490 ₽
Аккумуляторная отвертка Worx WX240 (АКБ 4В, 1,5Ач, ЗУ, набор бит, кейс)
Макс. крутящий момент, Нм: 2.5
Тип аккумулятора инструмента: Li-ion
Емкость аккумулятора, Ач: 1.5
Обороты: 300 об/мин
Персональная скидка
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4 800 ₽
5 390 ₽
Угловая шлифовальная машина Worx WX712
-590 ₽
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10 300 ₽
12 890 ₽
Аккумуляторный степлер Worx WX843 (АКБ 20В, 2Ач, ЗУ, кейс)
Расходка степлера: скобы, гвозди (штифты)
Частота ударов, уд/мин: 60
Вес, кг: 1.4
Напряжение аккумулятора, В: 20
Тип степлера: аккумуляторный
-2 590 ₽
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