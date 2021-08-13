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Видео
Ставр и Kolner / Большой обзор инструментов
13.08.2021

Ставр и Kolner / Большой обзор инструментов

В этом видео мы распакуем и посмотрим много инструментов от Ставр и Kolner: шуруповерты, рубанки, дисковые пилы, дрель и набор инструментов.
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