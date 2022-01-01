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Инструмент и техника Альгиз в Москве
Найден 1 товар
Электрика и свет
Кабели, шнуры, провода
Провода
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Провод Альгиз К ФР-00000456 (ШВВП, 2x0,75 мм)
медь
Изоляция: ПВХ-пластикат
Материал: медь
Сечение жилы кабеля, мм²: 0.75
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