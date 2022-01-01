Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Бренды
Кольчугино
Бренды
Инструмент и техника Кольчугино
Найден 1 товар
Электрика и свет
Кабели, шнуры, провода
Кабели
Электрика и свет
Кабели, шнуры, провода
Кабели
Сортировать по:
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
По популярности
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
500 ₽
Кабель КГ 1х25 380/660В-2 ТУ 16.К73.05-2021 (ГОСТ 24334-2020) Кольчугино
1 м, медь
Длина, м: 1
Количество жил, шт: 1
Материал: медь
Изоляция: резина
Стандарт: ТУ
В сравнение
В избранное
В корзину