Сварочный кабель КГ-35 (Кольчугино)

Кабель сварочный КГ-35 удобен для использования ввиду своей улучшенной конструкции: резиновая оплетка, жилы сечения с увеличенным количеством проволок, плотная водонепроницаемая оболочка. Кабель КГ-35 купить можно для применения в сварке, прокладывании лабильных, передвижных устройств, механизмов и станций в закрытом или открытом пространстве. Силовой кабель КГ-35 достаточно устойчив в применении длительное время и износостойкий в отношении условий внешней среды. Однако применение его в подключении стационарных приборов и прокладке под землей недопустимы ввиду неприспособленности к перепадам напряжения и возможности возникновения пожароопасных ситуаций.

Преимущества кабеля КГ-35:

Гибкий;

Выносливость;

Влагонепроницаемость;

Морозоустойчивость.

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