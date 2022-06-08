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Сварочный кабель КГ-35 (Кольчугино)
5.0
2
700 ₽
Кабели
    Сварочный кабель КГ-35 (Кольчугино)
    Арт. 71614835
    5.0
    2
    Сварочный кабель КГ-35 (Кольчугино)

      Сварочный кабель КГ-35 (Кольчугино)

      700 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71614835
      5.0
      2
      700 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кабель сварочный КГ-35 удобен для использования ввиду своей улучшенной конструкции: резиновая оплетка, жилы сечения с увеличенным количеством проволок, плотная водонепроницаемая оболочка. Кабель КГ-35 купить можно для применения в сварке, прокладывании лабильных, передвижных устройств, механизмов и станций в закрытом или открытом пространстве. Силовой кабель КГ-35 достаточно устойчив в применении длительное время и износостойкий в отношении условий внешней среды. Однако применение его в подключении стационарных приборов и прокладке под землей недопустимы ввиду неприспособленности к перепадам напряжения и возможности возникновения пожароопасных ситуаций.

        Преимущества кабеля КГ-35:

        • Гибкий;
        • Выносливость;
        • Влагонепроницаемость;
        • Морозоустойчивость.

        Комплектация:

        • Кабель;
        • Упаковка.