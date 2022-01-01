Купить клапан декомпрессионный stihl fs400/450/480 4128 020 9400
Клапан декомпрессионный STIHL FS400/450/480 4128 020 9400 представляет собой запчасть, которая применяется с целью установки на смену негодным запчастям. Детали от марки STIHL отличаются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их установят у вас не будет причин бояться за производительность: Клапаны от компании STIHL отвечают высоким стандартам качества. Стоимость, составляющая 870 р. на эту комплектующую вызвана применением высококачественных компонентов.
Перед тем, как заказать уточните, обладают ли совместимостью данные Клапаны с вашим инструментом. Вы можете провести замену самолично, но мы советуем обратиться в наш сервисный центр: профессиональные специалисты установят Клапаны в оборудование.
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