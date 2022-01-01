Оформить заказ на крыльчатка makita 88 241673-2 Крыльчатка Makita 88 241673-2 представляет собой деталь, применяемая с целью интеграции на смену сломанным запасным частям. Комплектующие производства марки Makita отличаются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их установки можно не беспокоиться за работоспособность и производительность: Крыльчатки производства марки Makita отличаются высоким качеством. Стоимость, составляющая 191 р. на эту деталь вызвана использованием долговечных ресурсов.



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