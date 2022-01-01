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Направляющая вала Stihl FS120-260 4134 711 7303, 1375 мм
Найти аналог
Гибкие валы для триммеров
    Направляющая вала Stihl FS120-260 4134 711 7303, 1375 мм
    Арт. X38754629186

      Направляющая вала Stihl FS120-260 4134 711 7303, 1375 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754629186

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Оформить заказ на направляющая вала Stihl 1375 мм fs120-260 4134 711 7303

        Направляющая вала STIHL 1375 мм FS120-260 4134 711 7303 представляет собой деталь, предназначенная для монтирования на замену сломанным комплектующим. Детали от STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их замены можно не волноваться за работоспособность: Гибкие валы от STIHL отвечают высоким стандартам качества. Цена, составляющая 408 р. на эту комплектующую вызвана употреблением надежных ресурсов.

        Перед заказом уточните, совместимы ли выбранные Гибкие валы с моделью вашего инструмента. У вас есть возможность провести ремонт самолично, но мы рекомендуем вам обратиться в наш сервисный центр: наши специалисты интегрируют Гибкие валы в вашу технику.

        Направляющая вала STIHL 1375 мм FS120-260 4134 711 7303 вы можете приобрести на сайте www.bigam.ru выгодно – по цене всего в 408 руб. Для покупки позвоните по телефону 8 800 555 69 73. Мы доставляем запасные части по РФ. Также вам доступен самовывоз из розничного магазина «Бигам» в одном из городов присутствия – это бесплатно при любой суммарной стоимости заказа. Если вас интересуют услуги заказа, а также монтажа в нашем сервисном центре, звоните по номеру телефона 8 800 555 69 73. В интернет-магазине «Бигам» направляющая вала Stihl 1375 мм fs120-260 4134 711 7303 от дистрибьюторов или самого изготовителя – бренда STIHL.