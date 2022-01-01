Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Пистолет-распылитель STIHL RE142/143/162/163 4915 500 1321 представляет собой деталь, которая предназначена в целях интеграции на смену износившимся запчастям. Комплектующие от компании STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вы можете не волноваться за работоспособность и производительность: Сопла, форсунки, распылители от бренда STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.