Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пистолет-распылитель Stihl RE142/143/162/163 4915 500 1321
Найти аналог
Сопла, форсунки, распылители
    Пистолет-распылитель Stihl RE142/143/162/163 4915 500 1321
    Арт. X3875462248

      Пистолет-распылитель Stihl RE142/143/162/163 4915 500 1321

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462248

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет-распылитель STIHL RE142/143/162/163 4915 500 1321 представляет собой деталь, которая предназначена в целях интеграции на смену износившимся запчастям. Комплектующие от компании STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вы можете не волноваться за работоспособность и производительность: Сопла, форсунки, распылители от бренда STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы