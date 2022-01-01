Оформить заказ на вал Sturm cd3014c-20 Вал Sturm CD3014C-20 представляет собой деталь, используемая с целью установки на замену негодным комплектующим. Комплектующие от торговой марки STURM выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят вам не придется волноваться за производительность: Валы производства торговой марки STURM созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, которая составляет 165 р. на представленную запасную часть объясняется применением надежных ресурсов.



Перед заказом уточните, обладают ли совместимостью Валы с вашим инструментом. Вы можете выполнить техническое обслуживание своими силами, но мы предоставляем возможность обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: профессиональные специалисты встроят Валы в оборудование.



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