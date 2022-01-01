Заказать вентилятор sturm os8030-28
Вентилятор Sturm OS8030-28 представляет собой деталь, которая предназначена для установки на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Комплектующие от марки STURM отличаются высокой надежностью: после их замены у вас не будет причин волноваться за производительность и работоспособность: Крыльчатки производства STURM отличаются высоким качеством. Стоимость, которая составляет 130 руб. на эту запасную часть вызвана применением долговечных компонентов.
Перед тем, как купить проконсультируйтесь, обладают ли совместимостью подобранные Крыльчатки с вашим оборудованием. У вас есть возможность произвести замену самолично, однако мы советуем вам обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: квалифицированные специалисты интегрируют Крыльчатки в ваше оборудование.
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