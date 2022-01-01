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Заглушка амортизатора пробка верх Stihl MS210/230/250/390 1123 791 7310
Найти аналог
Амортизаторы
    Заглушка амортизатора пробка верх Stihl MS210/230/250/390 1123 791 7310
    Арт. X38754621116

      Заглушка амортизатора пробка верх Stihl MS210/230/250/390 1123 791 7310

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754621116

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заглушка амортизатора (пробка) верх STIHL MS210/230/250/390 1123 791 7310 представляет собой деталь, предназначенная в целях монтажа на смену пришедшим в негодность запчастям. Запчасти от торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вам не придется волноваться за работоспособность.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы