На благо природы мы делаем скворечник своими руками. В этом нам помогли наши друзья из столярной мастерской "Артбрусок". А упростить работу и сделать ее более приятной смогут прекрасные инструменты: лобзик DeWalt DWE349 и ножовка по дереву STANLEY JetCut 215595.
Кроме того вы можете поучаствовать в розыгрыше (розыгрыш длится до 19 мая 2021 года) электрического лобзика DeWalt, для этого нужно сделать следующее:
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Лобзик электрический DeWalt DWE349 вы можете купить в магазине Бигам: https://www.bigam.ru/product/dewalt-dwe349-ks-lobzik-650-vt-bklyuchevaya-smena-pilki-o00000020278-10...
Пилу по дереву STANLEY JetCut 215595 также можно купить в интернет магазине Бигам: https://www.bigam.ru/product/nozhovka-po-derevu-stanley-jetcut-215595-s-melkim-zubom-450-mm-504243/