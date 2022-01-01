Ballu FC- 770 Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя

Преимущества

Длительный срок службы

Надежность

Фильтр-картридж FC-770 Ballu НС-0070552 подходит для ультразвукового увлажнителя UHB-770. Используется для снижения жесткости воды и предотвращения белого налета кальция и магния на окружающих предметах, который в больших количествах может быть опасен. Фильтр устанавливается на дне сосуда для воды. При автоматическом режиме фильтр меняется каждые 180 дней.