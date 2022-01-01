Ballu FC- 770 Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя
Арт. X69914674
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Фильтр-картридж FC-770 Ballu НС-0070552 подходит для ультразвукового увлажнителя UHB-770. Используется для снижения жесткости воды и предотвращения белого налета кальция и магния на окружающих предметах, который в больших количествах может быть опасен. Фильтр устанавливается на дне сосуда для воды. При автоматическом режиме фильтр меняется каждые 180 дней.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность