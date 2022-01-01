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Ballu FC- 770 Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Ballu FC- 770 Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя
    Арт. X69914674

      Ballu FC- 770 Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914674

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-картридж FC-770 Ballu НС-0070552 подходит для ультразвукового увлажнителя UHB-770. Используется для снижения жесткости воды и предотвращения белого налета кальция и магния на окружающих предметах, который в больших количествах может быть опасен. Фильтр устанавливается на дне сосуда для воды. При автоматическом режиме фильтр меняется каждые 180 дней.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность