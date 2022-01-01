Душевая кабина Aqua Joy AJ-J-3129A 900*900*2100
Арт. X16914454
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|900x2100x900
|
Высота, мм
|2100
- Душевая кабина Aqua Joy (Аква Джой) AJ-A-3129A разработана специально для увеличения полезного эффекта от принятия водных процедур. Оригинальное дизайнерское решение отлично сочетается с оптимизированной функциональностью модели. Изделие имеет простую и элегантную форму, которая позволяет принимать душ и другие процедуры с максимальным комфортом.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность