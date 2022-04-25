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Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
5.0
2
41 650 ₽
62 720 ₽
Душевые кабины
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
    Арт. X169144660
    5.0
    2
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)

      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)

      • -21 070 ₽
      41 650 ₽
      62 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X169144660
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Erlit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		2150
      Ширина, мм
      		1200
      Все характеристики
      • -21 070 ₽
      41 650 ₽
      62 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Душевая кабина ERLIT ER3512TPR-C3 без гидромассажа, в классическом стиле, ассиметричной формы (правосторонняя), с раздвижными дверьми, оборудованная системой ручного и тропического душа. Стекла закаленные, травмобезопасные, матовые. Поддон глубокий, на металлическом каркасе, в комплекте с сифоном. Задняя стенка - матовое стекло.