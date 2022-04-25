Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C3 (1200*800*2150)
Арт. X169144660
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Высота, мм
|2150
|
Ширина, мм
|1200
С этим товаром смотрят
- Персональная скидка
27 350 ₽
27 690 ₽
- -340 ₽
- Персональная скидка
- Душевая кабина ERLIT ER3512TPR-C3 без гидромассажа, в классическом стиле, ассиметричной формы (правосторонняя), с раздвижными дверьми, оборудованная системой ручного и тропического душа. Стекла закаленные, травмобезопасные, матовые. Поддон глубокий, на металлическом каркасе, в комплекте с сифоном. Задняя стенка - матовое стекло.