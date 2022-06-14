Душевой уголок Русак Грация 80 Шагрень (полистирол)
Арт. X169144214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вентиляция
|Нет
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Гидромассаж
|Нет
- Компактный душевой уголок с 2 стенками, которые плотно примыкают к стенам ванной комнаты. Такую конструкцию можно установить на кафельный или каменный пол с водоотводом. Вход в душ угловой, шторки на стыке угла плотно смыкаются и не дают воде попадать на пол. Все части уголка защищены от воздействия воды и высокой влажности.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность