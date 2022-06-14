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Душевой уголок Русак Грация 80 Шагрень (полистирол)
4.3
3
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевой уголок Русак Грация 80 Шагрень (полистирол)
    Арт. X169144214
    4.3
    3
    Душевой уголок Русак Грация 80 Шагрень (полистирол)

      Душевой уголок Русак Грация 80 Шагрень (полистирол)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169144214
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Русак
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вентиляция
      		Нет
      Гидромассаж
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный душевой уголок с 2 стенками, которые плотно примыкают к стенам ванной комнаты. Такую конструкцию можно установить на кафельный или каменный пол с водоотводом. Вход в душ угловой, шторки на стыке угла плотно смыкаются и не дают воде попадать на пол. Все части уголка защищены от воздействия воды и высокой влажности.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность