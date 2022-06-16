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Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
5.0
2
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
    Арт. X169144803
    5.0
    2
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
    Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4
      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4

      Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169144803
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Erlit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		2150
      Ширина, мм
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Душевая кабина Erlit Comfort ER3512TPR-C4-RUS характеризуется раздвижной системой открывания дверей. Тонированные стекла симметричны, что значительно облегчает их установку. Сборка изделия станет менее трудоемкой, если следовать подробной инструкции производителя. Дополнительное удобство подарят безупречная стыковка деталей, промаркированные провода пульта управления, грамотно рассортированные крепежи. Модель с тропическим и переносным душем дополнена зеркалом и полочкой для банных принадлежностей.

        Преимущества

        • Каркас поддона изготовлен из оцинкованного железа, не подверженного коррозии. Экран выполнен из тех же материалов, что и сам поддон. Имеет ребра жесткости, которые придают ему особую прочность. Выполняет декоративную функцию – закрывает пространство под душевым поддоном
        • Стекло обладает повышенной ударопрочностью. Гарантированная безопасность даже в случае разрушения: распадается на мелкую крошку, которая не может нанести человеку серьезную травму. Устойчивость к истиранию: не теряет свои свойства в течение многих лет эксплуатации
        • Алюминиевый профиль имеет защитное анодированное покрытие, благодаря чему обладает высокими антикоррозийными свойствами
        • Дверные ролики оснащены закрытым подшипником из нержавеющей стали. Обеспечивают надежную и бесшумную работу дверей
        • Сифон с заглушкой, которая позволяет открывать и закрывать сливное отверстие нажатием ноги