Душевая кабина Erlit ER3512TPR-C4

Преимущества

Каркас поддона изготовлен из оцинкованного железа, не подверженного коррозии. Экран выполнен из тех же материалов, что и сам поддон. Имеет ребра жесткости, которые придают ему особую прочность. Выполняет декоративную функцию – закрывает пространство под душевым поддоном

Стекло обладает повышенной ударопрочностью. Гарантированная безопасность даже в случае разрушения: распадается на мелкую крошку, которая не может нанести человеку серьезную травму. Устойчивость к истиранию: не теряет свои свойства в течение многих лет эксплуатации

Алюминиевый профиль имеет защитное анодированное покрытие, благодаря чему обладает высокими антикоррозийными свойствами

Дверные ролики оснащены закрытым подшипником из нержавеющей стали. Обеспечивают надежную и бесшумную работу дверей

Сифон с заглушкой, которая позволяет открывать и закрывать сливное отверстие нажатием ноги

Душевая кабина Erlit Comfort ER3512TPR-C4-RUS характеризуется раздвижной системой открывания дверей. Тонированные стекла симметричны, что значительно облегчает их установку. Сборка изделия станет менее трудоемкой, если следовать подробной инструкции производителя. Дополнительное удобство подарят безупречная стыковка деталей, промаркированные провода пульта управления, грамотно рассортированные крепежи. Модель с тропическим и переносным душем дополнена зеркалом и полочкой для банных принадлежностей.