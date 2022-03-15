Фильтр-картридж Ballu FC-900/910
Арт. X69914673
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Нидерланды
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Вес, кг
|0.135
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Габариты, мм
|72х72х75
- FC-900/910 является сменным фильтром-картриджем, который используется для увлажнителей BALLU UHB-900M, UHB-910H и UHB-800. Срок службы фильтра-картриджа составляет в среднем 3-4 месяца и зависит от жесткости воды и степени ее загрязнения. Фильтр устанавливается на дне сосуда для воды.
Преимущества
- Эффективно очищает воду, испаряемую увлажнителем, от известковых частиц, ржавчины, минеральных солей, препятствуя тем самым оседанию белого налета на мебели и предметах интерьера
- Содержит в 2 раза больше наполнителя (ионообменной смолы)
- Полезный ресурс составляет около 400 литров