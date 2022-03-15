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Фильтр-картридж Ballu FC-900/910
5.0
2
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Фильтр-картридж Ballu FC-900/910
    Арт. X69914673
    5.0
    2
    Фильтр-картридж Ballu FC-900/910
    Фильтр-картридж Ballu FC-900/910
    Фильтр-картридж Ballu FC-900/910
      Фильтр-картридж Ballu FC-900/910
      Фильтр-картридж Ballu FC-900/910
      Фильтр-картридж Ballu FC-900/910

      Фильтр-картридж Ballu FC-900/910

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914673
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		0.135
      Габариты, мм
      		72х72х75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • FC-900/910 является сменным фильтром-картриджем, который используется для увлажнителей BALLU UHB-900M, UHB-910H и UHB-800. Срок службы фильтра-картриджа составляет в среднем 3-4 месяца и зависит от жесткости воды и степени ее загрязнения. Фильтр устанавливается на дне сосуда для воды.

        Преимущества

        • Эффективно очищает воду, испаряемую увлажнителем, от известковых частиц, ржавчины, минеральных солей, препятствуя тем самым оседанию белого налета на мебели и предметах интерьера
        • Содержит в 2 раза больше наполнителя (ионообменной смолы)
        • Полезный ресурс составляет около 400 литров