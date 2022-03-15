Фильтр-картридж Ballu FC-900/910

Преимущества

Эффективно очищает воду, испаряемую увлажнителем, от известковых частиц, ржавчины, минеральных солей, препятствуя тем самым оседанию белого налета на мебели и предметах интерьера

Содержит в 2 раза больше наполнителя (ионообменной смолы)

Полезный ресурс составляет около 400 литров

FC-900/910 является сменным фильтром-картриджем, который используется для увлажнителей BALLU UHB-900M, UHB-910H и UHB-800. Срок службы фильтра-картриджа составляет в среднем 3-4 месяца и зависит от жесткости воды и степени ее загрязнения. Фильтр устанавливается на дне сосуда для воды.