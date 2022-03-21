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Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
5.0
2
Найти аналог
Увлажнители, осушители, очистители
    Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
    Арт. X69914691
    5.0
    2
    Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
    Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
    Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
    Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
    Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
    Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
    Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
      Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
      Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
      Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
      Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
      Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
      Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
      Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868

      Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914691
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Рекомендуемая площадь, м²
      		42
      Расход воздуха, м3/ч
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Очиститель воздуха NEOCLIMA NCC-868 имеет встроенный ионизатор и озонатор воздуха. Также для эффективного очищения воздуха предусмотрен угольный фильтр, фотокаталитический фильтр и ультрафиолетовая лампа. На верхней части корпуса очистителя воздуха расположен дисплей, упрощающий контроль режима работы. Прибор предназначен для очистки воздуха в помещениях до 42 квадратных метров, имеет встроенный датчик воды и индикатор уровня влажности воздуха.

        Преимущества

        • В верхней части корпуса расположена панель управления, оснащенная дисплеем
        • Датчик уровня воды
        • Индикатор уровня влажности
        • Сенсорный датчик контроля воздуха
        • Регулировка интенсивности
        • Автоматический режим
        • Ручной режим работы
        • Ночной режим
        • HEPA 14 фильтр (99.97%)
        • Угольный фильтр очищает воздух от неприятных запахов
        • Фотокаталитический фильтр
        • Ультрафиолетовая лампа
        • Ионизатор воздуха
        • Озонатор