Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868
Арт. X69914691
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Рекомендуемая площадь, м²
|42
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Расход воздуха, м3/ч
|250
- Очиститель воздуха NEOCLIMA NCC-868 имеет встроенный ионизатор и озонатор воздуха. Также для эффективного очищения воздуха предусмотрен угольный фильтр, фотокаталитический фильтр и ультрафиолетовая лампа. На верхней части корпуса очистителя воздуха расположен дисплей, упрощающий контроль режима работы. Прибор предназначен для очистки воздуха в помещениях до 42 квадратных метров, имеет встроенный датчик воды и индикатор уровня влажности воздуха.
Преимущества
- В верхней части корпуса расположена панель управления, оснащенная дисплеем
- Датчик уровня воды
- Индикатор уровня влажности
- Сенсорный датчик контроля воздуха
- Регулировка интенсивности
- Автоматический режим
- Ручной режим работы
- Ночной режим
- HEPA 14 фильтр (99.97%)
- Угольный фильтр очищает воздух от неприятных запахов
- Фотокаталитический фильтр
- Ультрафиолетовая лампа
- Ионизатор воздуха
- Озонатор