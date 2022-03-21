Воздухоочиститель с увлажнителем воздуха NeoClima NCC-868

Преимущества

В верхней части корпуса расположена панель управления, оснащенная дисплеем

Датчик уровня воды

Индикатор уровня влажности

Сенсорный датчик контроля воздуха

Регулировка интенсивности

Автоматический режим

Ручной режим работы

Ночной режим

HEPA 14 фильтр (99.97%)

Угольный фильтр очищает воздух от неприятных запахов

Фотокаталитический фильтр

Ультрафиолетовая лампа

Ионизатор воздуха

Озонатор

Очиститель воздуха NEOCLIMA NCC-868 имеет встроенный ионизатор и озонатор воздуха. Также для эффективного очищения воздуха предусмотрен угольный фильтр, фотокаталитический фильтр и ультрафиолетовая лампа. На верхней части корпуса очистителя воздуха расположен дисплей, упрощающий контроль режима работы. Прибор предназначен для очистки воздуха в помещениях до 42 квадратных метров, имеет встроенный датчик воды и индикатор уровня влажности воздуха.