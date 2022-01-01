Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Комплект клапана с уплотнениями STIHL RE108/116/126/127/128/142/162 4738 700 6200 – это деталь, применяемая для интеграции на смену негодным деталям. Запчасти от марки STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят вам не придется переживать за работоспособность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.