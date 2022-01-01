Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплект клапана с уплотнениями Stihl RE108/116/126/127/128/142/162 4738 700 6200
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Комплект клапана с уплотнениями Stihl RE108/116/126/127/128/142/162 4738 700 6200
    Арт. X387546255

      Комплект клапана с уплотнениями Stihl RE108/116/126/127/128/142/162 4738 700 6200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387546255

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект клапана с уплотнениями STIHL RE108/116/126/127/128/142/162 4738 700 6200 – это деталь, применяемая для интеграции на смену негодным деталям. Запчасти от марки STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят вам не придется переживать за работоспособность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы