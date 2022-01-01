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Комплект уплотнений поршня Stihl RE140/141/160/161 4728 007 1055
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Комплект уплотнений поршня Stihl RE140/141/160/161 4728 007 1055
    Арт. X3875462452

      Комплект уплотнений поршня Stihl RE140/141/160/161 4728 007 1055

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462452

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект уплотнений поршня STIHL RE140/141/160/161 4728 007 1055 – это запчасть, применяемая для интеграции на смену непригодным запасным частям. Комплектующие от торговой марки STIHL отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их замены вам больше не придется бояться за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения от марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы