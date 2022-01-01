Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Комплект уплотнений поршня STIHL RE140/141/160/161 4728 007 1055 – это запчасть, применяемая для интеграции на смену непригодным запасным частям. Комплектующие от торговой марки STIHL отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их замены вам больше не придется бояться за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения от марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.