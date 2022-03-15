Фум лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм

Самоклеющаяся лента представляет собой клейкую (липкую) ленту, на которую достаточно надавить, чтобы она приклеилась. Никакие дополнительные средства воздействия: растворитель, нагревание или вода, - при этом не требуются. Ее можно использовать дома, в офисе, в промышленном производстве и других областях в самых разных целях.