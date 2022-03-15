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Фум лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм
5.0
2
280 ₽
Фум лента
    Фум лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм
    Арт. X16916020
    5.0
    2
    Фум лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм

      Фум лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16916020
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jumbotape
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		15
      Ширина, мм
      		19
      Толщина, мм
      		0.2
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Самоклеющаяся лента представляет собой клейкую (липкую) ленту, на которую достаточно надавить, чтобы она приклеилась. Никакие дополнительные средства воздействия: растворитель, нагревание или вода, -  при этом не требуются. Ее можно использовать дома, в офисе, в промышленном производстве и других областях в самых разных целях.