Фум лента для воды Jumbotape, 15 м, 19x0,2 мм
Арт. X16916020
Характеристики
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Производитель
|Jumbotape
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|15
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Ширина, мм
|19
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Толщина, мм
|0.2
- Самоклеющаяся лента представляет собой клейкую (липкую) ленту, на которую достаточно надавить, чтобы она приклеилась. Никакие дополнительные средства воздействия: растворитель, нагревание или вода, - при этом не требуются. Ее можно использовать дома, в офисе, в промышленном производстве и других областях в самых разных целях.