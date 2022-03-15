Врезная кухонная мойка Frap F4980T

Преимущества

Повышенная глубина чаши

Устойчивость к химическим средствам: кислотам, основаниям, хлорированной воде и почти ко всем видам химикатов

Повышенная толщина стенок

Бесшумность под водными струями

Мойки из нержавеющей стали - самые удобные и стильные мойки для кухни. Мойка FRAP F4980T изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с лазерной обработкой, которая увеличивает износостойкость в несколько раз.