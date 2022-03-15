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Врезная кухонная мойка Frap F4980T
5.0
2
4 870 ₽
Кухонные мойки
  • Персональная скидка
Врезная кухонная мойка Frap F4980T
Арт. X1691560116
5.0
2
Врезная кухонная мойка Frap F4980T
  • Персональная скидка

Врезная кухонная мойка Frap F4980T

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1691560116
5.0
2

Характеристики

Производитель
Frap
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Габариты, мм
800x490x180
Толщина стали, мм
0.8
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 870 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мойки из нержавеющей стали - самые удобные и стильные мойки для кухни. Мойка FRAP F4980T изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с лазерной обработкой, которая увеличивает износостойкость в несколько раз.

    Преимущества

    • Повышенная глубина чаши
    • Устойчивость к химическим средствам: кислотам, основаниям, хлорированной воде и почти ко всем видам химикатов
    • Повышенная толщина стенок
    • Бесшумность под водными струями