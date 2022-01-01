Мойка Vigro VGR015 610-490-200, грей
Арт. X169156109
Характеристики
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Производитель
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Измельчитель пищевых отходов
|Нет
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Клапан автомат
|Нет
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Крыло
|Нет
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Угловая
|Нет
- Кухонные мойки Vigro состоят на 80 % из натурального мрамора и 20 % связующих компонентов, при таком соотношении получается материал с наилучшими физико-механическими характеристиками.
Преимущества
- Устойчивость к царапинам
- Удобные в использовании
- Устойчивость к ударам
- Устойчивость к высоким температурам
- Устойчивость к ультрафиолету
- Гигиеничность
- Удобные и адаптированные к кухне
- Устойчивость к хим. средствам