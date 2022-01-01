Мойка Vigro VGR015 610-490-200, грей

Преимущества

Устойчивость к царапинам

Удобные в использовании

Устойчивость к ударам

Устойчивость к высоким температурам

Устойчивость к ультрафиолету

Гигиеничность

Удобные и адаптированные к кухне

Устойчивость к хим. средствам

Кухонные мойки Vigro состоят на 80 % из натурального мрамора и 20 % связующих компонентов, при таком соотношении получается материал с наилучшими физико-механическими характеристиками.