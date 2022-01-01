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Мойка Vigro VGR015 610-490-200, грей
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Кухонные мойки
    Мойка Vigro VGR015 610-490-200, грей
    Арт. X169156109

      Мойка Vigro VGR015 610-490-200, грей

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169156109

      Характеристики

      Производитель
      		Vigro
      Измельчитель пищевых отходов
      		Нет
      Клапан автомат
      		Нет
      Крыло
      		Нет
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кухонные мойки Vigro состоят на 80 % из натурального мрамора и 20 % связующих компонентов, при таком соотношении получается материал с наилучшими физико-механическими характеристиками.

        Преимущества

        • Устойчивость к царапинам
        • Удобные в использовании
        • Устойчивость к ударам
        • Устойчивость к высоким температурам
        • Устойчивость к ультрафиолету
        • Гигиеничность
        • Удобные и адаптированные к кухне
        • Устойчивость к хим. средствам