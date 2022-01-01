Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор прокладок карбюратора Stihl FS38-85 4227 007 1060
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Набор прокладок карбюратора Stihl FS38-85 4227 007 1060
    Арт. 718888

      Набор прокладок карбюратора Stihl FS38-85 4227 007 1060

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718888

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Stihl прокладок карбюратора FS38-85 4227 007 1060 представляет собой запчасть, которая предназначена для монтирования на замену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Детали от марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки вы можете не переживать за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы