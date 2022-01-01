Набор прокладок карбюратора Stihl FS38-85 4227 007 1060

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Набор Stihl прокладок карбюратора FS38-85 4227 007 1060 представляет собой запчасть, которая предназначена для монтирования на замену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Детали от марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки вы можете не переживать за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.